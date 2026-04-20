Tiago Gabriel: “Un punto non basta. A Verona per vincere”

20/04/2026 | 23:51:03

Tiago Gabriel, difensore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Sì, è una partita difficile. Dovevamo vincere la partita, ma un punto è meglio di zero. Grazie a tutti i tifosi. Andiamo a Verona per vincere.”

Nel campionato è difficile. Verona è una squadra che sta nella parte bassa della classifica… “Noi dobbiamo vincere le partite. La prossima partita è Verona e dobbiamo pensare solo a Verona.”

Foto: sito Lecce