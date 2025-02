Tiago Gabriel: “Mi ispiro a van Dijk, non vedo l’ora di affrontare Lukaku”

Il Lecce ha presentato uno dei suoui acquisti di questa sessione invernale di calciomercato, ovvero Tiago Gabriel. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione: “Stare qui è una grande opportunità. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, qui i difensori sono forti. Il Lecce ha una storia importante ed è per questo che ho accettato di venire qui. Ho tanti aspetti sui quali lavorare, mi considero un centrale molto forte fisicamente che si esalta nei duelli aerei, ma so distinguermi anche per la mia rapidità. Non vedo l’ora di affrontare Lukaku e mi ispito a van Dijk, guardo lui come modello. Al mister piace molto tenere il pallone e costruire dal basso, mi ricorda il calcio portoghese. Mi piace molto questa idea di gioco. Sono pronto per giocare, altrimenti non sarei qui. Coglierò ogni opportunità per dimostrare il mio valore”.

FOTO: Twitter Lecce