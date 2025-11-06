Tiago Gabriel: il nuovo che avanza, le big osservano e Corvino conferma

06/11/2025 | 19:06:09

A caccia di plusvalenze importanti, il Lecce è in prima fila. Soprattutto partendo da un ragionamento essenziale: l’esborso per il cartellino deve essere minimo, è una questione di competenza nella ricerca, in modo da consentire al club di fare cassa in modo sostanzioso. A Lecce da tempo sono su questa sintonia, il ritorno è assicurato. L’ultimo esempio chiama in causa Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese acquistato lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora per una cifra tra il milione e il milione e mezzo di euro. Adesso sul classe 2004 ci sono gli occhi delle big, anche italiane, per un discorso che andrà approfondito nelle prossime sessioni di mercato. La valutazione è in crescita, abbondante doppia cifra, la volontà del Lecce sarà quella di resistere a gennaio (priorità la salvezza) per poi valutare la prossima estate, ma il mercato non ha leggi scritte. E Pantaleo Corvino, il direttore sportivo ospite ieri sera di Sportitalia, ha confermato come i riflettori su Tiago Gabriel siano stati accesi da tempo.

foto x lecce