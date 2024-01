Tiago Djalò: “E’ una giornata importante. Sono pronto, il mio ginocchio sta bene”

Dopo il comunicato ufficiale della Juventus, che ufficializza l’acquisto di Tiago Djalò, il giocatore ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero.

Queste le prime sensazioni del neo giocatore bianconero: “Sono molto contento, la Juve è una grande squadra, di qualità e con molti giocatori di talento. Mi sento bene, è una giornata molto importante per me. Le mie condizioni? Sono pronto, il mio ginocchio sta bene. Si tratta di giocare e io lavoro tutti i giorni duramente. Se ho sentito Weah prima di firmare per la Juve? Sì mi ha chiamato e mi ha parlato molto bene della squadra. Mi ha aiutato ed è stato importante. Le differenze fra Ligue 1 e Serie A? Non ho mai giocato qui però è un campionato di qualità, come lo era anche in Francia. Qui è più tattico e questo mi può aiutare”.

Foto: twitter Juve