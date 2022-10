“Ti picchio…”. E il tecnico del Montevarchi ferisce con una focaccina il collega Toscano del Cesena

F ollia nella sala stampa del Brilli Peri al termine di Montevarchi–Cesena! Il tecnico di casa, Roberto Malotti, ha aggredito il tecnico del Cesena, Domenico Toscano, reo di aver parlato un po’ troppo con i giocatori del Montevarchi durante la partita. Mentre Toscano stava facendo le interviste con i giornalisti di Cesena presenti in sala stampa, Malotti gli è passato vicino e ha lanciato in faccia a Toscano un pezzo di schiacciatina dura che ha colpito il tecnico del Cesena ad una tempia, provocandogli un taglio con fuoriuscita di sangue. Toscano ha reagito verbalmente con Malotti che ha cercato anche di arrivare al contatto fisico urlandogli: “Ti picchio, prima o poi”. I dirigenti delle due società e i giornalisti presenti hanno poi evitato che ci potesse essere un contatto fisico. Il dirigente accompagnatore del Montevarchi è tornato in sala stampa dopo un paio di minuti per scusarsi, a nome della società e di tutti i tesserati, con Toscano e con il Cesena per quanto accaduto in precedenza.

Foto: Instagram Montevarchi