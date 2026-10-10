Thuram: “Zidane? Volevo la convocazione ma decide lui. Ci saranno sempre voci”

10/10/2026 | 21:00:10

Le parole di Thuram a Dazn dopo Inter-Parma: “Come tutti i giocatori, volevo andare in Nazionale, Zidane ha fatto le sue scelte, le rispetto. Ho lavorato benissimo ad Appiano, abbiamo fatto una buona gara. Rovesciata di Mkhitaryan? Ha fatto una cosa bellissima, credevo facesse gol. Approccio top oggi? Le voci ci saranno sempre, entriamo in campo per far vincere l’Inter e fare del nostro meglio”

foto X Inter