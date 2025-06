Thuram: “Vogliamo vincere il Mondiale per Club, alla Juve si punta a tutto”

18/06/2025 | 13:00:30

Khephren Thuram ha parlato della sua nuova avventura al Mondiale per Club con la maglia della Juventus: “Stiamo bene e siamo contenti di essere qui in America per iniziare questo Mondiale per Club. Non lo so, di certo vogliamo arrivare in finale e vincere perché quando giochi alla Juventus vuoi vincere tutto. Sappiamo che è una grande squadra che ha vinto la Champions asiatica, non dobbiamo sottovalutare nessuno e vogliamo vincere. Io posso crescere ancora tanto” le parole a Sport Mediaset.

FOTO: X Juventus