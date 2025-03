Thuram: “Triplete? All’Inter si punta sempre a vincere tutto. Non sono ancora al 100%”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Feyenoord.

Queste le sue parole: “Buona partita stasera, siamo ai quarti di finale ed è una bella cosa”.

Menomale avevi problemi alla caviglia: come va? “Mi dà fastidio da un mese, ci sto giocando sopra. Delle volte mi fa male e altre no: non sono ancora al 100%”.

Il Bayern è battibile? “Tutte le squadre in Europa sono battibili. Sarà una grande partita, vedremo”.

Al Triplete ci credi? “Quando sei all’Inter giochi sempre per vincere, se le vinci tutte a fine anno succedono cose belle”.

Foto: sito Inter