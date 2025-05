Thuram: “Spero di spiegare a mio papà come si vince una Champions. E’ un piacere giocare con Lautaro”

Thuram ha parlato in conferenza stampa verso la finale di Champions League: “È una partita speciale, perché è una finale. Per me forse anche di più: gioco contro la squadra in cui sono cresciuto, spero di vincerla. Spero di spiegare a mio padre come si vince una Champions. Infortuni? Il mio rendimento non è stato buono come nella prima parte di stagione. Però la cosa importante è che l’Inter vinca e ora è in finale di Champions League. Abbiamo 90 minuti o forse più per vincere un grande trofeo”. Su Lautaro e i compagni di attacco: “Penso che giocare con uno come lui sia facile per tutti. È un leader, è il nostro capitano, è un piacere condividere il campo con lui. Ma questo vale anche per tutti gli altri compagni, Taremi, Arnautovic e Correa”.

Foto: Instagram Thuram