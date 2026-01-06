Thuram: “Spalletti mi dice sempre di girare la testa. Siamo felici per David”

06/01/2026 | 23:49:52

Thuram ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “Siamo contenti per Johnny perchè ha fatto gol, ha vissuto un momento un po’ difficile perchè ha sbagliato il rigore, non abbiamo vinto quella partita, ma oggi ha fatto una grande partita, ha fatto un gol e un assist e siamo molto contenti per lui. Spalletti ha ragione, devo girare la testa, un centrocampista deve sapere dove giocare prima di avere la palla e questo è uno step che voglio provare a passare e voglio passarlo. Bene che me lo dica, io provo a farlo”.

foto thuram juventus