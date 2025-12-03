Thuram: “Siamo un gruppo forte, atteggiamento giusto. I giovani ci daranno una mano”

04/12/2025 | 00:06:00

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5-1.

Queste le sue parole: “Aldilà del gol, ne abbiamo fatti tanti oggi, è importante l’atteggiamento, anche se abbiamo preso gol abbiamo fatto una partita seria. Siamo un gruppo forte, abbiamo 24 giocatori di alto livello, così come i giovani che oggi hanno esordito che ci possono aiutare. Coppa Italia? Come ho detto prima le vogliamo giocare tutte, poi vedremo”.

Foto: sito Inter