Thuram: “Siamo sulla strada giusta, Chivu ci aiuterà. Milan? Una delle due squadre più forti al mondo in contropiede”

23/11/2025 | 23:20:39

Marcus Thuram ha parlato a Dazn dopo Inter-Milan: “Sull’azione del colpo di testa dovevo metterla nell’altro angolo. Non posso spiegare la sconfitta, penso che con Chivu troveremo le soluzioni perché è forte e bravo, era una gara decisiva ma siamo a novembre e ci sono ancora tante partite. Per come giochiamo noi ci apriamo, proviamo a imbucare però quando perdiamo palla rischiamo, il Milan insieme al Real Madrid è la squadra più forte d’Europa in contropiede. Abbiamo fatto una gara seria ma siamo sulla strada giusta. Una sconfitta non deve farci cambiare il mondo, ci sono sempre delle cose da migliorare, ma non è tutto da buttare via”.

foto x inter