Thuram si scusa dopo lo sputo: “Non fa parte del mio carattere”

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach, si è scusato all’indomani dello sputo nei confronti di Stefan Posch dell’Hoffenheim. Il brutto gesto gli è costato l’espulsione. Sui social, il figlio di Lilian Thuram, ha condiviso queste parole: “È successa una cosa che non fa parte del mio carattere e che non può ripetersi mai più. Mi sono comportato male nei confronti di un avversario. Non l’ho fatto di proposito. Mi scuso con tutti, con Posch, con tutti i miei avversari, con i miei compagni di squadra e con la mia famiglia, oltre che con tutti coloro i quali hanno visto la mia reazione. Ovviamente accetto tutte le conseguenze della mia azione”. In arrivo per lui una sanzione pesante, si parla di 5 giornate come avvenuto a Kabak dello Schalke per un episodio simile.

Foto: canali ufficiali Nazionale francese