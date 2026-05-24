Thuram: “Settimana difficile per noi. Spalletti non ha colpe, in campo andiamo noi giocatori”

24/05/2026 | 20:07:30

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky prima del derby di Torino. Le sue parole: “È stata una settimana difficile per noi, però arriviamo qua per vincere la partita. C’è solo quello da fare, è un derby, una partita molto importante, l’ultima della stagione, vuol dire che noi abbiamo in testa di vincere”.

Sulle parole di Spalletti, che si è preso le sue responsabilità senza scaricarle sulla squadra: “Noi sappiamo che abbiamo le nostre responsabilità, ancora di più dell’allenatore perché alla fine ci siamo noi sul campo. Siamo noi che prendiamo le decisioni, vuol dire che siamo i primi responsabili”.

Foto: X Juventus