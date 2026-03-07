Thuram sempre più lontano dal derby: le soluzioni per Chivu

07/03/2026 | 17:16:01

Possibile forfait Marcus Thuram nel derby. La febbre ha frenato l’attaccante francese che nelle ultime ore non si è allenato e appare sempre più complicato pensare a una sua presenza contro il Milan di Allegri. Si scalda Bonny, che dovrebbe affiancare Pio Esposito dal primo minuto, da sottolineare come i due non abbiano mai giocato in coppia, ma l’emergenza in attacco che vede già l’assenza di Lautaro Martinez impone scelte quasi obbligate a Chivu. Più defilata l’opzione di vedere Zielinski in appoggio di Pio Esposito con l’inserimento di un altro centrocampista.

foto x inter