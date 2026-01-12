Thuram: “Scudetto? Vedremo a fine stagione, gennaio mese importante”

Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport nel post Juventus-Cremonese: “Come ho detto anche la settimana scorsa, giochiamo ogni partita per vicnere, vogliamo stare meglio giorno dopo giorno e vedremo alla fine della stagione ma prendiamo partita dopo partita. Gennaio mese importante anche in Europa? Sì, sicuramente, è un mese molto importante abbiamo tante partite, in Champions anche, la sfida contro il Benfica è fondamentale per noi”.

foto thuram juventus