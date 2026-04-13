Thuram: “Scudetto? Non dobbiamo cantare vittoria, mancano sei finali”

13/04/2026 | 11:00:28

Marcus Thuram ha parlato a Radio TV Serie A tornando sulla vittoria di Como di ieri sera: “Il Como è grandissima squadra, una delle squadre che gioca meglio in Serie A devo dire. Vero che segnare il gol prima dell’intervallo può aver fatto bene, poi abbiamo reagito da squadra. Sapevamo di giocare contro una formazione forte, che sta lottando per la Champions e che dovevamo restare uniti come abbiamo fatto. Non dobbiamo cantare vittoria, abbiamo un’altra partita importante venerdì in casa. Mancano sei partite di campionato quindi mancano sei finali e dobbiamo fare di tutto per vincere”.

foto x inter