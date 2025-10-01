Thuram, risentimento al bicipite femorale sinistro. Un mese di stop

01/10/2025 | 18:43:45

L’Inter ha aggiornato sulle condizioni di Thuram, la nota ufficiale: “Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. L’attaccante francese resterà fuori circa 4 settimane.

FOTO: X Inter