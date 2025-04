Thuram rassicura Tudor: “Schiaffi? Non ne ho mai avuto bisogno”

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ospite del liceo francese internazionale per parlare di discriminazione, ha parlato anche della competizione con il fratello Marcus e racconta un aneddoto sul padre: “La Serie A è un campionato di alto livello, ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene: mio fratello parla l’italiano perfettamente, io sto migliorando. E poi le partite sono diverse, uniche: molto più tattiche rispetto ad altrove, con un gioco che esalta l’intelligenza. I Thuram qui ci stanno bene. Inoltre, Torino mi ha riempito d’amore, mentre in Francia la gente è più concentrata su sé stessa.”

Sulla competizione in famiglia: “Sono il fratello più piccolo, non è il caso di lanciare provocazioni! Marcus è fiero di me, io sono felice per lui, e mio padre è davvero contento di vederci esprimerci al meglio. Prima di fare il competitivo, però, devo vincere qualcosa… Se ci provo ora, mi surclassano!”

Infine, ha così risposto a suo padre e l’autorizzazione a Tudor: “Schiaffi autorizzati? Io non ero presente quando hanno avuto questa conversazione. Posso solo rassicurare Tudor: non ne ho mai avuto bisogno!”

Foto: Twitter Juve