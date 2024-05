Thuram: “Prima ero il figlio di Lilian, ora sono Marcus. Obiettivo? Arrivare a 20 gol e 20 assist”

Durante l’intervista concessa a Le Monde, l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram ha così parlato, partendo dal suo obiettivo: “Voglio arrivare a 20 gol e 20 assist per stagione”. Poi ha proseguito: “Prima mi si conosceva in quanto figlio di Thuram. Oggi sono soprattutto Marcus Thuram. Senza nulla togliere a mio padre che ha 142 presenze in nazionale che nessuno gli toglierà”. Lilian, da ex centrale, ha vinto anche un Mondiale e un Europeo, dunque in ogni caso un buon esempio da seguire.

Foto: Instagram Inter