Thuram: “Non siamo invincibili, ma vogliamo vincere la Champions. Il PSG? Non ricordo se mi voleva”

29/05/2025 | 19:05:35

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter, ha parlato all’emittente francese M6 soffermando sulla finale di Champions League: “Sappiamo di avere fatto due grandi partite contro il Barcellona, una delle migliori squadre d’Europa, che sono stati visti in tutto il mondo. Ci danno sicuramente fiducia ma non ci sentiamo invincibili; puntiamo a vincere come abbiamo fatto con il Barcellona, abbiamo acquisito fiducia. Non so se sono al top della carriera, non so prevedere il futuro. Di sicuro ho vissuto una buona stagione; la squadra e Lautaro mi aiutano molto e giocano bene, sono felice e fiero di questa squadra. Se mi ha cercato il PSG? No, non ricordo”.

Foto: Instagram Thuram