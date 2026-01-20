Thuram: “Non facciamo calcoli con il Benfica, pensiamo a vincere. A Cagliari fatta una buona partita”

20/01/2026 | 16:03:53

Kephren Thuram ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Benfica: “Come ha detto il mister abbiamo fatto una buona partita a Cagliari però non abbiamo vinto. Guardiamo quello che non ha funzionato e dopo pensiamo alla partita di domani che è una grande partita da giocare contro una grande squadra che il Benfica. Noi non facciamo calcoli, dobbiamo giocare per vincere, come facciamo sempre. Il Benfica ha una grande squadra, tanti giocatori forti e giocano bene a calcio. Hanno un grandissimo allenatore, domani sarà una partita difficile però sarà una bella partita da giocare. Io sto bene, mi sento bene”.

