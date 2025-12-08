Thuram: “Non credo che siamo meglio del Liverpool. Da quando sono all’Inter ho vinto tante grandi partite”

Marcus Thuram ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Liverpool: “Noi meglio del Liverpool in questo momento? Non credo. Le partite sono episodi singoli, affronteremo una grande squadra con campioni. Quando i campioni sono messi in dubbio vogliono dare il meglio. Affronteremo una grande squadra, proveremo a fare quello che stiamo facendo, aggiungendo sempre qualcosa in più. Poi vedremo. Mi sento bene. Sono rientrato da un infortunio, ho recuperato benissimo con l’aiuto dello staff e sono pronto ad aiutare la squadra. Da quando sono all’Inter ne ho vinte tante. Le partite sono fatte di episodi, sappiamo in cosa migliorare. Il mister è stato al nostro posto, sa cosa viviamo. Sappiamo il giocatore che è stato, cv’è un legame importante e credo che questo aiuti tanto. A oggi non penso di essere tra i primi cinque, ma lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso. Non tocca a me dire dove sono ora”.

