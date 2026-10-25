Thuram: “Manca un rigore? L’arbitro pensava che avessi simulato, poi me li fischieranno”

25/10/2026 | 15:09:51

Le parole di Marcus Thuram a Dazn: “Ennesima rimonta? C’è fiducia nella squadra che la partita si può vincere anche alla fine, l’abbiamo fatto, sappiamo di poter vincere sempre. Esultanza alla Lautaro? Di solito è lui che segna nei minuti finali. C’era un rigore prima? Strano perché ogni volta l’arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l’errore ci sta, io devo continuare a puntare l’avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi”.

foto x inter