Thuram: “L’infortunio? E’ una piccola cosa, niente di grave. Stiamo migliorando sempre di più”

30/09/2025 | 23:15:43

Marcus Thuram ha parlato a Sky Sport dopo Inter-Slavia Praga: “E’ una piccola cosa ma non penso che sia super grave. In Champions è sempre dura, possono esserci sorprese e dovevamo essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto questa sera. E’ importante non prendere gol, l’equilibrio lo stiamo trovando ogni settimana, stiamo migliorando e vogliamo farlo ancora. Io penso partita dopo partita, poi vedremo dove arriveremo, la Champions è un percorso lunghissimo, pensiamo partita dopo partita”.

FOTO: X Inter