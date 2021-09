Thuram: “L’esplosione di Osimhen non mi stupisce, lo conoscevo già ai tempi del Lille”

Lilian Thuram, ex difensore di Juventus e Parma, è stato intervistato da Il Mattino. Ecco le parole del francese su Victor Osimhen: “Bravissimo e veloce, inquadra molto bene la porta, ha il senso del gol. Lo avevo visto già nel Lille e non mi meraviglia che faccia tante reti nel Napoli. Osimhen può essere d’esempio con la sua storia per tutti quelli che vogliono realizzare un sogno: lui ce l’ha fatta”.

Foto: Twitter personale Thuram