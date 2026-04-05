Thuram: “Lautaro mi è mancato, nei momenti difficili ci dà l’esempio”

05/04/2026 | 23:03:28

Thuram ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro la Roma. Queste le sue parole: “Lautaro mi è mancato, però anche gli altri compagni di reparto, Pio e Bonny sono importantissimi per la squadra, ma è vero che ho un legame particolare con Lauti, penso che anche la squadra ha un legame particolare. È il nostro capitano, è lui che ci dà sempre l’esempio nei momenti più difficili e l’ha fatto dopo un minuto di gioco oggi e siamo contentissimi di averlo con noi”.

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