Thuram-Lautaro, l’Inter batte 2-0 il Feyenoord (Zielinski sbaglia un calcio di rigore)

L’Inter batte 2-0 il Feyenoord a Rotterdam, nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Un gol per tempo per i nerazzurri, che ottengono un ottimo vantaggio in trasferta in vista della gara di ritorno a Milano. La gara si apre con la fiammata di Osman che, dopo appena 3′, prova a sorprendere Martinez sul proprio palo, ma lo spagnolo è attento e devia in angolo. Il Feyenoord sembra essere più in controllo della gara, con i nerazzurri che si difendono con ordine. E, dopo lo squillo di Acerbi al 35′, gli uomini di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 con Marcus Thuram. Azione sulla destra, Dumfries appoggia per Barella che – di prima intenzione – pennella un grande cross che pesca il centravanti francese all’interno dell’area che insacca al volo.

Nella ripresa, parte ancora meglio la compagine campione d’Italia. Lautaro al 50′ trova il 2-0, grandissima conclusione sotto la traversa per il doppio vantaggio. Il Feyenoord accusa il colpo, i nerazzurri provano a dilagare. Al 64′, calcio di rigore per i nerazzurri. Fallo su Marcus Thuram, che prima di uscire si procura un rigore prezioso. Dagli 11 metri va Zielinski che però si fa parare il tiro da Wellenreuther. Inter che riesce a controllare la pressione dei padroni di casa, galvanizzati da questa occasione. Ma i nerazzurri non concedono nulla agli olandesi.

Inter che riesce nel finale a gestire il possesso e a crearsi altre chance sui calci piazzati, senza però effettivamente creare problemi. Finisce 2-0 per l’Inter che mette un buon sigillo per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Foto: sito Inter