Thuram: “La Juventus è il miglior club di Italia, lo si capisce subito. Giocare nella squadra di mio padre è un orgoglio”

26/12/2025 | 11:33:47

Khephren Thuram ha rilasciato un’intervista a DAZN.

Queste le sue parole: “Io nella squadra di mio papà? Molto bello, una storia bellissima che mio papà ha giocato qua, vinto qua, uno dei migliori difensori a giocare qua e spero anche io di vincere un giorno con questa maglia. Papà è juventino ma è molto contento che mio fratello giochi nell’Inter, era la squadra giusta per lui e la Juve era giusta per me. Come un papà normale, quando vede qualcosa di bene lo dice, ci segue come un papà normale, lui era un calciatore e vuol dire che a volte va più nei dettagli, mi aiuta molto, devo ascoltare, non posso scegliere se ascoltare o no. Poi Henry mi ha sempre dato consigli, l’ho avuto anche come allenatore, è un po’ più calmo, mio papà si arrabbia più velocemente. Anche Vieira mi ha aiutato”.

Il francese ha poi ammesso di migliorare alcune cose: “Voglio migliorare il tiro. Non so se sono uno dei migliori, provo ad allenare tutto durante l’allenamento, devi sapere dove sei forte e dove non lo sei per migliorare, ci sono tante cose in cui uno deve essere bravo in campo. Più importante è migliorare dove sei forte, alla fine sono quelle le tue qualità, poi non devi essere scarso in altre cose. Quando ho la palla nei piedi e posso andare in progressione, non tutti i centrocampisti possono fare questo. Ci vuole un po’ di tecnica e velocità, se sei veloce è più facile, devi capire i momenti. La vibrazione dello stadio la sento, anche i compagni di squadra, quando Kenan dribbla, ti dà forza, mi piace fare cose così perché so che dà coraggio ai compagni”.

Sulla Juventus ha aggiunto: “Per me la Juve è il miglior club in Italia, uno dei migliori al mondo, la Juventus è come sei dentro la vita, quando sei qui ti devi comportare in una certa maniera, devi dormire Juventus, mangiare Juventus, qui ti alleni non come agli altri club, ho fatto Nizza, Monaco, si vede la differenza, la Juve è un modo di essere, questo me l’ha fatto capire anche mio papà. Qui si gioca per vincere. Un anno e mezzo sono qua e lo vedo ogni giorno”.

Sulle esultanze fatte contro il fratello nel 4-3 contro l’Inter ha raccontato: “Un bel momento, lui ha fatto goal, io anche, alla fine abbiamo vinto. Esultanza in cui ho detto “io sono Thuram”? Si perché dopo la partita la gente ha detto che lui non ha fatto l’esultanza, invece non è vero, io l’ho vista, è andato dai tifosi della Juve ha fatto vedere “io sono Thuram”, questo mi ha fatto arrabbiare…era per rispondergli”.

Foto: sito Juventus