Thuram, la frecciatina: “C’è un premio per quelli che vincono i big match?”

04/05/2026 | 16:48:55

La festa in casa Inter prosegue e Thuram è stato protagonista in una diretta social. L’attaccante francese ha risposto alle critiche riguardo ai nerazzurri sui big match non vinti: “C’è gente incazzata, non vinciamo i big-match, dicevano che l’Inter era una squadra vecchia. Hanno fatto un premio per quelli che vincono i big-match? Dov’è Lautaro? C’è anche Dimarco che ha raggiunto la chat. MVP della stagione è Dimarco, ha fatto 52 assist. Ogni volta che tocca palla, assist. Fai il passaggio a Dimash e poi vai ad esultare. Sono molto contento che abbiamo vinto questo scudetto, veramente c’è gente cattiva che mi fa male al cuore. Sono bravo e gentile, c’è gente che mi ha fatto malissimo al cuore. Veramente”.

foto x inter