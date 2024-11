Thuram: “Indossare la maglia dell’Inter mi dà le stesse sensazioni di quando sono arrivato”

Marcus Thuram, è stato intervistato dal Match Day Programme di Inter-Napoli, sfida in scena questa sera. Il prolifico attaccante nerazzurro ha parlato del suo momento all’Inter, della squadra, e delle sue sensazioni.

“Rispetto all’anno scorso mi sento cresciuto in tutti gli aspetti del gioco. Indossare la maglia dell’Inter mi dà le stesse sensazioni di quando sono arrivato, è un orgoglio e un sogno. Giocare per questo Club e vincere le partite con i miei compagni mi rende fiero di quello che faccio. Come squadra lavoriamo tutti insieme per un solo obiettivo e questo aiuta a creare una mentalità vincente”.

Alla domanda su chi lo abbia fatto appassionare al calcio, risponde così: “Mio padre, ricordo quando andavo sul campo di allenamento con lui, quei momenti mi hanno fatto appassionare a questo sport. Quello che rende speciale giocare a calcio è vedere tutti i tifosi felici, è una cosa bellissima, mi spinge a migliorarmi, a puntare sempre al massimo”.

Foto: Instagram Thuram