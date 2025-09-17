Thuram: “Importante reagire subito. Darò tutto per l’Inter. Polemiche post Juve? La gente interpreta come vuole”

17/09/2025 | 23:28:55

Marcus Thuram, attaccante dell‘Inter, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la vittoria contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Due gol tirati molto bene da Chala, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol e siamo molto felici”.

Da dove nasce questa prestazione? “Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve e l’abbiamo fatto”.

Cosa ha significato ha iniziare la Champions così? “3 punti presi, dobbiamo prenderne tanti per passare il turno”.

Parli come se avessi giocato una partita normale.

“Più importante che l’Inter vinca, non chi fa gol. Concentrati sulla prossima”.

L’intesa con Esposito?

“Molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico”.

Ti senti più libero dopo le polemiche post Juve?

“Non mi sentivo non libero. La gente interpreta come vuole, ma sa che darò tutto per l’Inter”.

Foto: Instagram Inter