Thuram: “Il momento migliore in carriera la vittoria dello scudetto, mi ricordo tutto. Parma? È una città speciale per i miei genitori e per me”

18/11/2025 | 16:50:22

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha parlato ai canali ufficiali del club all’interno del format Wheel Talks. Queste le sue parole:

“I miei inizi nel calcio? Il calcio all’inizio era un gioco da praticare a scuola o nella prima squadra in cui ho giocato. Oggi ritrovo questa gioia di giocare con i miei compagni e impegnarsi insieme. E’ facile giocare con voi. I miei esempi? I miei genitori e il mio fratello più piccolo. Anche le persone che mi insegnano cose diverse, posso prendere l’esempio da tutti. Il momento migliore vissuto in carriera? La vittoria del 20° scudetto. Darmian è qui da più anni e ha vinto due titoli, per me era il primo anno, il gol nel derby, la pioggia, la festa in Duomo… Mi ricordo tutto. Parma? È dove sono nato, dove mio papà ha giocato. Ho pochi ricordi, sono andato via quando avevo 5 anni. So che è una città speciale per i miei genitori e per me”.

Foto: Instagram Thuram