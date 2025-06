Thuram: “Il mister ci chiede meno giro palla ma maggiore aggressività”

22/06/2025 | 21:25:25

Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Wydad nella seconda giornata del Mondiale per Club. Queste le sue dichiarazioni: “Ho visto bene la Juve, abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo lavorato bene come squadra. Bene che abbiamo vinto oggi. Non era facile, perché il Wydad è una squadra seria che gioca bene in contropiede, hanno giocatori molto veloci. E anche i difensori e i centrocampisti erano molto seri nel fare le palle preventive”.

Cosa è cambiato nel ruolo di Thuram con l’arrivo di Tudor?

“Il mister mi chiede di far girare la palla e di far giocare bene la squadra. E anche di giocare con più qualità, che vuol dire andare in avanti con la palla e cercare i passaggi in avanti per gli attaccanti. Però, soprattutto, di difendere bene ed essere aggressivo. Sì, è molto importante per un centrocampista: se vuole saper fare tutto ed essere uno dei più forti, bisogna saper giocare con la palla ma anche senza”.

Foto: X Juventus