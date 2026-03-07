Thuram: “Il gol? Un piccolo regalo per il compleanno del mister. Quarto posto? Ci crediamo”

07/03/2026 | 23:15:40

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Pisa, contribuendo anche con un gol.

Queste le sue parole: “Stasera ho ritrovato il gol. Non è che sia un bomber che fa sempre gol, ma mi fa piacere aiutare la squadra. È stato un piccolo regalo per il compleanno del mister”.

Sul quarto posto: “Ci crediamo, abbiamo la squadra per farlo. Comincia così: tu ci credi e poi in campo fai di tutto per vincere. Noi dobbiamo andare sicuramente in Champions”.

Foto: sito Juventus