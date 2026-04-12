Thuram: “Il gol prima dell’intervallo ha cambiato tanto. Scudetto? E’ ancora presto”

12/04/2026 | 23:12:20

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Como.

Queste le sue parole: “Siamo riusciti a fare il primo gol prima dell’intervallo e ci ha caricato per il secondo tempo”.

Quanto è stato importante andare in Nazionale per poi tornare più carico all’Inter? “Mi ha fatto bene, ho potuto cambiare aria. Sono tornato con più fiducia, meglio per l’Inter”.

La vittoria del gruppo? “Saper soffrire e reagire di squadra è importante, vittoria importante per noi”.

Lotta scudetto chiusa? “Finché non è matematicamente fatta, non si può dire”.

Sei arrivato a 10 gol: si contento? “Ci sono? Ce l’ho fatta, anche se è stata un po’ lunga. Normalmente ci arrivo prima, ma l’importante è che l’Inter vinca”.

Foto: sito Inter