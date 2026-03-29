Thuram: “Felice di essere tornato al gol con la Nazionale. E’ sempre una bella sensazione”

30/03/2026 | 00:05:40

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha segnato uno dei 3 gol della Francia nell’amichevole vinta contro la Colombia (3-1).

Il nerazzurro è tornato al gol dopo quasi due anni in Nazionale e ha così parlato ai canali ufficiali a fine gara: “Abbiamo affrontato un avversario molto aggressivo, ma siamo riusciti a fare ciò che serviva per vincere. Sono contento di aver aiutato la squadra con un gol e un assist. È sempre una bella sensazione quando vince la nazionale francese”.

Foto: sito Francia