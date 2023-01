Thuram, fate il vostro gioco (già a gennaio): c’è sempre il Chelsea

Marcos Thuram è un boccone prelibato di mercato, non fosse altro perché ha un contratto in scadenza a giugno e non ci sono margini per un rinnovo con il Borussia Moenchengladbach. Abbiamo sempre spiegato come l’Inter non abbia margini per gennaio, ma può essere in corsa per luglio a parametro zero, a meno che non accada qualcosa nelle prossime settimane. Fate il vostro gioco, dunque, l’asta si accende, c’è anche il Chelsea oltre al Manchester United, al Barcellona e a tutti quelli che vorrebbero prender a condizioni convenienti un attaccante giovane e forte. Il Chelsea ha una disponibilità tale che potrebbe accelerare dopo i recenti contatti.

Foto: Instagram Thuram