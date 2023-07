Thuram: “Farò più di 13 gol. Due anni fa mi ero già immaginato con la maglia dell’Inter addosso”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il nuovo centravanti dell’Inter, Marcus Thuram, ha così parlato dei suoi obiettivi personali in vista della prossima stagione: “Fare più di 13 gol? Lavoro per questo. Mi ero già immaginato due anni fa con questa maglia addosso. E poi l’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. È una cosa che non ho dimenticato ed è stato naturale scegliere loro”.

Poi ha proseguito parlando anche dei tifosi del Milan: “I tifosi saranno arrabbiati con me… Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati comunque”.

Foto: Instagram Inter