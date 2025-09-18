Thuram come Crespo: stessa impresa contro l’Ajax

18/09/2025 | 10:26:43

Nella serata europea di ieri, l’Inter ha debuttato nel migliore dei modi con un convincente 2-0 contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena. Ecco alcune curiosità:

-L’Ajax non partecipava a una fase a gironi dalla stagione 2022-2023, rendendo la partita di ieri un vero e proprio ritorno per i giganti olandesi.

-Quella di ieri rappresentava anche la partita numero 500 dell’Ajax in una competizione europea.

-I due gol dell’Inter, entrambi arrivati da calcio d’angolo, non solo evidenziano l’efficacia della squadra sui calci piazzati, ma stabiliscono anche un nuovo record per il club. Marcus Thuram è diventato il secondo giocatore nella storia dell’Inter a segnare due gol di testa nella stessa partita, dopo Hernan Crespo, che realizzò la stessa impresa nel 2002, sempre contro l’Ajax.

Foto: Instagram Thuram

