Thuram esalta Kolo Muani: “È uno dei migliori attaccanti al mondo”

21/06/2025 | 18:05:00

Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram si è soffermato sulle prestazioni di Randal Kolo Muani: “È uno dei migliori attaccanti del mondo – ha esordito il calciatore -. Va veloce e fa gol, corre per la squadra. Basta guardare le partite per rendersi conto quanto ci dà. Se lo sto convincendo a restare? Non c’è bisogno che io lo convinca, siamo la Juventus e tutti vogliono restare”.

Foto: twitter juve