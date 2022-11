Thuram e l’Inter: tutti i retroscena e la differenza tra gennaio e giugno

Mi Marcus Thuram è un grande attaccante, ancora giovane (classe 1997), normale che piaccia a tutti con un contratto in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. E con scarsi margini, ormai, di rinnovare l’impegno con il suo attuale club, il figlio d’arte si sente pronto – prontissimo – per una nuova esperienza. Che all’Inter piaccia è il mistero di Pulcinella. Lo avrebbe preso nell’estate del 2021, se non fosse stato per quell’infortunio. Ma ancora prima, considerata la difficoltà a trovare un accordo con i tedeschi, i nerazzurri avevano deciso di virare su Joaquin Correa, trovando l’accordo con la Lazio. Adesso la domanda è: ci sono margini per prenderlo a gennaio? L’Inter ha avuto contatti continui con il suo entourage ma non con il club di riferimento, al momento le percentuali che possa essere nerazzurro nella prossima sessione non superano il 10-15 per cento. E forse ci teniamo larghi. Per un’entrata del genere ci dovrebbe essere un’uscita nel reparto offensivo, in questo senso siamo fermi. L’Inter proverà a lavorarci per giugno, a parametro zero, pur conoscendo le difficoltà e le richieste di ingaggio in doppia cifra se restasse al Borussia fino alla prossima primavera. E sapendo che ci saranno club, Bayern in testa, pronti a mettere sul tavolo almeno 10 milioni per anticipare il trasferimento a gennaio. In sintesi, l’Inter c’è per giugno, sperando di trovare la porta aperta e tenendo conto di una concorrenza importante.

Foto: Borussia Monchengladbach