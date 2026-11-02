Thuram: “Dobbiamo prendere coscienza, abbiamo un problema sugli approcci. Condivido le parole di Bastoni e Barella”

02/11/2026 | 19:16:13

Le parole di Marcus Thuram in conferenza stampa: “Bastoni e Barella sono due leader, condivido quello che hanno detto loro. L’atteggiamento che abbiamo avuto in 10 con lo Shakhtar dobbiamo portarlo avanti sempre, anche in campionato. Così dobbiamo scendere in campo. Bisogna prendere coscienza che ci sia un piccolo problema sugli approcci. Importante è non fare finta che non ci sia il problema, solo così si può intervenire. Sto giocando sempre? E’ il sogno di ogni giocatore. A volte non posso, ma vorrei sempre farlo. Sono felice”.

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