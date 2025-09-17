Thuram di testa, Inter avanti 1-0 sull’Ajax. Troppo PSG: Atalanta sotto 2-0 (Marquinhos-Kvara). Carnesecchi para un rigore
17/09/2025 | 21:53:17
Conclusi i primi tempi delle gare di Champions League della sera.
L’Inter conduce 1-0 ad Amsterdam in casa dell’ Ajax. Gara bella, aperta, equilibrata. L’Inter fa la partita, ma l’Ajax risponde ad ogni colpo. Dopo un rigore negato, e una gran parata di Sommer che riscatta le polemiche, in conclusione di tempo Marcus Thuram ci pensa a portare in vantaggio l’Inter. L’attaccante francese continua il suo buon inizio di stagione, segnando di testa l’1-0 sull’Ajax. Si tratta del quarto gol consecutivo di testa dell’attaccante nerazzurro.
A Parigi dominio del PSG sull’Atalanta. I campioni d’Europa conducono senza problemi per 2-0 sulla Dea. Gara senza storia, inizio devastante del PSG, che la sblocca con Marquinhos al 3′. Il raddoppio arriva al 39′ con Kvaratskhelia. Atalanta che potrebbe capitolare definitivamente al 44′, ma Carnesecchi para un rigore a Barcolà. E’ 2-0 PSG all’intervallo.
Foto: X Inter