Thuram: “Contro il City sarà difficile, faremo il possibile per vincere”

14/06/2025 | 15:18:31

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare il big match del Mondiale per Club contro il Manchester City del prossimo 26 giugno: “Sarà una partita molto difficile, abbiamo già giocato contro di loro in Champions ed è stato complicato perché i Citizens hanno giocatori di altissimo livello e grandi capacità tecniche. Sono tutti calciatori molto intelligenti, quindi penso che sarà un’altra sfida durissima. Quella col City è una grande partita contro grandi giocatori, ma faremo il possibile per vincere”.

FOTO: X Juventus