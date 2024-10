Thuram: “Classifica marcatori? Non mi interessa, l’importante è che vinca l’Inter”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo casalingo per 3-2 contro il Torino, arrivato grazie ad una sua tripletta: “Da due/tre partite che non facevo gol. L’importante è che la squadra abbia vinto. Oggi ho segnato, bene per me. Ogni partita in Serie A è difficile, abbiamo una grande rosa e proveremo a fare sempre meglio”.

Infine sulla classifica marcatori: “Non mi interessa. L’importante è che l’Inter vinca e portare a casa i tre punti”.