Thuram: “Ci siamo parlati dopo Como, abbiamo fiducia in Tudor. Dobbiamo vincere, è una nostra responsabilità”

21/10/2025 | 19:59:17

Kephren Thuram in conferenza stampa ha parlato alla vigilia di Real Madrid-Juventus: “Abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perchè pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio. Sappiamo che giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappè è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è. Noi abbiamo fiducia in Tudor e vogliamo vincere le partite, è una nostra responsabilità farlo”.

FOTO: Sito Juventus