Thuram: “Chivu ha fatto di tutto per ribaltarla. Nello spogliatoio ci siamo detti di imparare dagli errori”

31/08/2025 | 23:36:22

Marcus Thuram ha analizzato a DAZN la sconfitta contro l’Udinese: “Il mister ha provato di tutto per ribaltarla, nello spogliatoio ci siamo detti che la stagione è ancora lunga e che dobbiamo imparare dagli errori. Dopo il gol siamo calati, abbiamo sofferto la pressione dell’Udinese. Nella ripresa, siamo stati sfortunati ma la reazione c’è stata. I miei compagni sono giovani ma ci daranno una grande mano, lavorano ogni giorno e provano sempre a migliorare. Il derby d’Italia? Penso prima alla Nazionale”.

Foto: Instagram Thuram