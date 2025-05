Thuram: “Ce la siamo giocata alla grande. Yamal mi ha impressionato”

01/05/2025 | 00:15:07

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo il 3-3 a Barcellona.

Queste le sue parole: “É stata una partita molto aperta contro una squadra molto forte, credo la più forte al mondo. Ce la siamo giocata alla grande. C’è ancora una gara a San Siro, è tutto aperto”.

Cosa ti ha detto Inzaghi per stimolarti?

“Mi ha parlato da allenatore ed ex giocatore, dicendomi delle cose che non posso dire”.

C’era qualche dubbio sul tuo impiego?

“No, tutti i giocatori in questo momento dell stagione non sono al cento per cento perché abbiamo giocato tante partite ma queste devi giocarle e dare tutto per la maglia”.

Che giocatore è Yamal?

“É un grandissimo giocatore, mi ha impressionato stasera”

Foto: sito Inter