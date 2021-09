Thuram: “Buffon non mi stupisce, ama il calcio. Futuro di Marcus? Lui l’italiano lo conosce”

Lilian Thuram, ex difensore francese della Juventus, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul futuro di suo figlio Marcus che nella scorsa sessione di calciomercato è stato accostato anche all’Inter. “Lui l’italiano lo parla. Un calciatore ambisce sempre a stare nelle squadre più forti. E in Italia ci sono i club forti. Ma loro faranno la loro strada, io sono solo il loro padre”.

Poi sulla Juve: “Chiesa è molto forte, ma pure Kean. Degli altri giocatori italiani mi piacciono Barella e Zaniolo, gran bel giocatore. Scudetto ai bianconeri? Il torneo è lungo e non è detto che la Juve non lo vinca. Juve-Milan? Giroud è un grande. Ha fatto sempre bene. È un esempio. Theo Hernandez mi piace, lo conosco bene perché è stato con mio figlio in nazionale. Sarà una bella partita”.

Infine su Bufon: “Non mi stupisce. Gigi ama il calcio e ha lo spirito giusto. Ama confrontarsi. Lui e Fabio Cannavaro per me sono fratelli, ho giocato 10 anni insieme a loro”.

Foto: Twitter Uefa Champions League